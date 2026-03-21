Negli ultimi tempi, sono stati segnalati numerosi casi di truffe legate ad acquisti online, con negozi falsi che attirano clienti con offerte ingannevoli. Le autorità hanno diffuso una guida per aiutare gli utenti a riconoscere i negozi online fraudolenti, evidenziando alcuni segnali di allarme. La diffusione di queste truffe ha portato molte persone a perdere soldi e fiducia nel commercio digitale.

Fare shopping online è diventato parte integrante della nostra quotidianità. Comodità, risparmio di tempo, possibilità di confrontare prezzi in pochi click: i vantaggi sono innegabili. Ma dietro questa apparente semplicità si nasconde un’insidia sempre più diffusa: i negozi online truffa. Siti che sembrano autentici, con foto professionali e descrizioni accattivanti, ma che esistono solo per svuotarti il conto e sparire nel nulla. La buona notizia è che questi siti fraudolenti, per quanto sofisticati possano apparire, lasciano sempre delle tracce. Segnali d’allarme che, una volta imparati a riconoscere, ti permetteranno di navigare l’e-commerce con maggiore sicurezza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Truffe e-commerce: come riconoscere i negozi online falsi, la guida completa per non perdere i tuoi soldi

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