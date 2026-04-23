VIDEO | Social usati come negozi virtuali per vendere falsi Rotondo ricostruisce la rete dei falsi online | ecco nomi degli arrestati

Un'indagine ha portato alla luce un sistema organizzato che sfruttava i social media come negozi virtuali per la vendita di prodotti falsi. Gli investigatori hanno ricostruito una rete di persone arrestate, coinvolte in attività di vendite in diretta, gruppi chiusi e clienti fidelizzati. La scoperta rivela come le piattaforme social venissero utilizzate per commercializzare merce contraffatta attraverso un sistema strutturato e ben consolidato.

“Un sistema strutturato che utilizzava i social come veri e propri negozi virtuali, con vendite in diretta, gruppi chiusi e una rete di clienti fidelizzati”. È così che la tenente colonnello Alessandra Rotondo, comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina, descrive il meccanismo al.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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