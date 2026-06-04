Un nuovo libro di Rondoni analizza il volto ribelle di San Francesco, evidenziando come la sua figura possa essere vista come una delusione per alcuni genitori. Il testo esplora anche i tratti dell’uomo ribelle che hanno ispirato la Beat Generation, collegandoli alla sua vita e alle sue scelte. La pubblicazione si concentra sulle caratteristiche di Francesco che hanno sfidato le aspettative tradizionali, mettendo in luce aspetti meno noti della sua personalità.

Come può un santo essere considerato una delusione per i genitori?. Quali tratti dell'uomo ribelle hanno influenzato la Beat Generation?. Perché San Francesco è considerato il precursore dell'ecologia integrale?. Cosa rivela il dialogo intimo tra la ferita umana e la letizia?.? In Breve Evento presso il Centro Culturale S. Romagnoli di Ostra venerdì 5 giugno 2026. Partecipano all'incontro Rita Bigelli, Leonetta Simonetta e Rolando Rocchetti. Rondoni è Presidente del Comitato nazionale per l'ottavo centenario della morte di Francesco. L'opera analizza il Cantico delle creature e l'influenza su Dante e Gregory Corso. L’incontro con la figura di San Francesco si terrà a Ostra venerdì 5 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostra, il volto ribelle di San Francesco: nuovo libro di Rondoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Davide Rondoni a Varese: il libro che svela il segreto di San FrancescoStasera a Villa Recalcati, a Varese, lo scrittore e poeta Davide Rondoni presenta il suo libro dedicato a San Francesco d’Assisi.

Ha scritto un libro in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, Davide Rondoni al Rotary ClubIn occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, uno scrittore ha presentato un libro al Rotary Club.