Davide Rondoni a Varese | il libro che svela il segreto di San Francesco

Stasera a Villa Recalcati, a Varese, lo scrittore e poeta Davide Rondoni presenta il suo libro dedicato a San Francesco d’Assisi. L’evento si svolge martedì 7 aprile e vede l’autore intervenire per condividere i contenuti del volume, che approfondisce aspetti della vita e delle opere del santo. La presentazione si inserisce nel calendario di incontri culturali organizzati nella location.

Davide Rondoni arriva stasera, martedì 7 aprile, a Villa Recalcati per presentare il proprio volume dedicato a San Francesco d’Assisi. L’evento, che si terrà alle ore 21 nella Sala Ambrosoli, segna l’ingresso di Varese nel programma ufficiale delle ricorrenze per l’ottocentesimo anniversario della scomparsa del santo. L’autore, che ricopre anche il ruolo di presidente del Comitato Nazionale incaricato di coordinare le celebrazioni per questo storico traguardo, porterà al pubblico il libro intitolato La ferita, la letizia. Il testo, pubblicato da Fazi Editore, propone un dialogo serrato con la figura del Santo di Assisi, interpretato non solo come guida spirituale ma come autentico poeta capace di leggere il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Davide Rondoni a Varese: il libro che svela il segreto di San Francesco Incontro con Davide Rondoni: riscoprire San Francesco a Torre del GrecoIncontro con Davide Rondoni: riscoprire San Francesco a Torre del Greco"> Incontro dedicato a San Francesco a Torre del Greco Il 6 marzo 2026, Torre... «San Francesco, estremo senza essere estremista. Unisce oltre la politica e le ideologie». Parla Davide RondoniIl presidente del Comitato per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte del santo di Assisi spiega che «a unire non sono le ideologie né i... Si parla di: Addio a David Riondino: i funerali martedì a Roma; È morto David Riondino. San Francesco compie ottocento anni e Davide Rondoni porta la sua poesia a Villa RecalcatiIl poeta e scrittore, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del santo, presenta martedì 7 il suo libro nella Sala Ambrosoli ... varesenews.it