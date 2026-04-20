Ha scritto un libro in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco Davide Rondoni al Rotary Club

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, uno scrittore ha presentato un libro al Rotary Club. Durante l’incontro, ha condiviso le sue impressioni sul percorso di scrittura dedicato al santo, sottolineando la forte emozione provata nel suo confronto con il personaggio. Ha descritto un uomo profondamente commosso, di fronte al mistero di un Dio che ride come un uomo, rivelando le sensazioni vissute durante la creazione dell’opera.

Cos’ha incontrato Davide Rondoni nel suo immaginario “faccia a faccia” con San Francesco scrivendo il libro a lui dedicato “La ferita, la letizia” in occasione degli 800 anni della sua morte? “Un uomo commosso, di una commozione dura e profonda, davanti al mistero di un Dio che ride come un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Davide Rondoni a Varese: il libro che svela il segreto di San FrancescoDavide Rondoni arriva stasera, martedì 7 aprile, a Villa Recalcati per presentare il proprio volume dedicato a San Francesco d’Assisi. Per gli 800 anni dalla morte di San Francesco al Cinema Teatro Astra arriva Alessandro Anderloni“Nacque al mondo un sole”, scrive Dante nel canto XI del Paradiso raccontando San Francesco come una luce capace di illuminare il mondo. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Padre Enzo Fortunato ad Ancona: E se tornasse Francesco?; Omaggio al centenario della morte di San Francesco: al via il Maggio dei libri in città; ‘Siamo noi il Vangelo. Un pensiero al giorno’: il Cardinale Pietro Parolin raccontato in un libro; Sulle orme di San Francesco: in Biblioteca la presentazione del libro di Lucia Tancredi. Il cantico dell’amore. Un libro dedicato a San FrancescoIn occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, l’associazione culturale Terra dei Padri, insieme all’Enac (Ente ... msn.com Erice si stringe attorno a “Santu Patri” Ieri la processione di San Francesco di Paola ha attraversato il centro storico, rinnovando un rito che parla di fede, terra e appartenenza. Dal Balio la benedizione sull’Agro Ericino: un gesto antico che continua a emozio - facebook.com facebook Il 21 aprile alle 18, nella chiesa inferiore della Basilica di san Francesco, fra Marco Moroni, presiederà la santa messa in suffragio di papa Francesco a un anno dalla morte. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook d x.com