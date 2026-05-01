Cropani il degrado di San Giovanni arriva in Parlamento

Un complesso di Cropani, situato nel quartiere San Giovanni, sta attirando l’attenzione a livello parlamentare. Un deputato ha presentato un’interrogazione al Ministero della Cultura per chiedere chiarimenti sulla condizione del sito e sulle eventuali azioni di tutela previste. La questione riguarda il livello di degrado e lo stato di conservazione del complesso, che si trova nel centro storico della città.

? Cosa sapere L'onorevole Giuseppe Mangialavori presenta interrogazione al Ministero della Cultura sul complesso di Cropani.. Il degrado strutturale minaccia la tela del Vaccaro e il complesso del XVI secolo.. L’onorevole Giuseppe Mangialavori ha presentato un’interrogazione al Ministero della Cultura per denunciare il degrado che colpisce il complesso monumentale di San Giovanni Battista e dell’ex convento a Cropani, portando la questione del XVI secolo direttamente nelle aule parlamentari. Il provvedimento legislativo punta a sollecitare verifiche urgenti e possibili interventi di tutela su una struttura che sta soffrendo l'incuria, trasformando una problematica locale in un caso di rilevanza nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cropani, il degrado di San Giovanni arriva in Parlamento Notizie correlate Oderzo, emergenza dignità: il degrado del CAS arriva in Parlamento? Cosa sapere Scarpa, Zanella e Grimaldi portano in Parlamento il degrado del CAS di Oderzo. Leggi anche: Non c’è pace per piazza San Giusto. Dopo i ritardi arriva il degrado Contenuti utili per approfondire Si parla di: Cropani, il caso San Giovanni arriva in Parlamento: interrogazione dell’on. Mangialavori. Cropani, caso San Giovanni in Parlamento: interrogazione di MangialavoriLa situazione della chiesa di San Giovanni Battista e dell’ex convento di Cropani approda in Parlamento. L’onorevole Giuseppe Mangialavori ha presentato un’interrogazione al Ministero della Cultura pe ... catanzaroinforma.it La «pañolada» di Sesto San Giovanni: drappi bianchi alle finestre della zona Rondò contro il degrado in cittàI primi drappi bianchi compaiono già al mattino, appesi a finestre, balconi, ringhiere. Una pañolada metropolitana che va in scena sui palazzi di Sesto San Giovanni, zona Rondò. Un gesto simbolico, ... milano.corriere.it