L’area lungo il fiume Montone, in particolare il tratto di via D’Anzani, presenta una situazione di abbandono e danni evidenti. La zona è stata colpita dall’alluvione del 2023 e dalle ultime ondate di maltempo, lasciando evidenti tracce di degrado. Le condizioni attuali hanno portato all’esigenza di interventi immediati per ripristinare la sicurezza e l’aspetto dell’area.

A segnalare la situazione è il consigliere del quartiere Resistenza, Raffaele Acri, che punta il dito contro ritardi negli interventi e condizioni ambientali in costante peggioramento Torna al centro dell’attenzione il degrado dell’area lungo il fiume Montone, in particolare nel tratto di via D’Anzani, già duramente colpito dall’alluvione del 2023 e dalle recenti ondate di maltempo. A segnalare la situazione è il consigliere del quartiere Resistenza, Raffaele Acri, che punta il dito contro ritardi negli interventi e condizioni ambientali in costante peggioramento. “Ho percorso la via D'Anzani che delimita il fiume Montone da una... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L’abbandono del lago di Como: infrastrutture in degrado e progetti bloccati lungo il lungolagoIl lungolago di Como, simbolo di bellezza e raffinatezza per chi lo visita, si presenta oggi come un’immensa area di degrado, dove infrastrutture in...

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Si parla di: Degrado lungo il Montone, via D’Anzani tra danni e abbandono: Serve un intervento urgente.

Non ci sono risposte sul degrado lungo il NestorePANICALE – Ad oggi nessuno ha mai risposto. È l’amaro riepilogo di una segnalazione giunta alla nostra redazione da un cittadino di Macereto, che ripercorre quindici anni di silenzi e degrado lungo ... lanazione.it

Borgo Montone. Incuria e abbandono. Tra il vecchio e il nuovo che chiede attenzioneMonumenti storici e incompiute, fermate bus fantasma e muri a pezzi. Una frazione, oltre la tangenziale, che necessita di interventi . ilrestodelcarlino.it