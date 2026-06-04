Ostia auto in fuga dalla polizia investe due ragazze di 15 e 17 anni sul marciapiede arrestati 2 cileni a bordo - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ragazze di 15 e 17 anni sono state investite da un'auto in fuga sulla strada di Ostia. L’auto, con a bordo due uomini cileni, è stata fermata dopo aver urtato una pattuglia del commissariato Lido. I due occupanti sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La fuga si è conclusa con lo schianto contro la vettura della polizia. Le condizioni delle giovani non sono state rese note.

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La corsa dei due occupanti è terminata solo dopo lo schianto contro una pattuglia del commissariato Lido: entrambi sono stati arrestati per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati attrezzi da scasso Momenti drammatici domenica mattina a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ostia auto in fuga dalla polizia investe due ragazze di 15 e 17 anni sul marciapiede arrestati 2 cileni a bordo video
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Ostia, auto inseguita da polizia investe due ragazze: la scena ripresa in un video

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