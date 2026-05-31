Un'auto in fuga dalla polizia a Ostia ha investito due ragazze mentre camminavano su un marciapiede. Le giovani sono state portate in ospedale per le ferite riportate. La vettura ha proseguito la fuga dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le verifiche. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle ragazze o sulle cause dell’incidente.

Un'auto in fuga dalla polizia a Ostia ha investito due ragazze su un marciapiede. Le giovani sono state trasportate in ospedale. Le forze dell'ordine, al termine dell'inseguimento, hanno arrestato i due giovani che erano a bordo del veicolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze

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Inseguimento a Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazzeA Ostia, due ragazze sono state investite da un’auto durante un inseguimento con la polizia.

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