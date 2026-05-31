Inseguimento a Ostia auto in fuga dalla polizia investe due ragazze

A Ostia, due ragazze sono state investite da un’auto durante un inseguimento con la polizia. L’incidente è avvenuto mentre l’auto in fuga tentava di scappare. Le giovani, probabilmente minorenni, sono state colpite e soccorse dai sanitari sul posto. La vettura coinvolta si è allontanata dopo l’incidente, senza essere fermata. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

(Adnkronos) – Due ragazzine, probabilmente minorenni, sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, sud della Capitale. Le giovani sono state soccorse e portate in ospedale. Il fatto è avvenuto questa mattina quando una volante della polizia impegnata nei controlli per il Giro d’Italia ha intimato l’alt a un’auto con alla guida. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia: ferite

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