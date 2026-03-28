Lavori di ristrutturazione nel reparto di ematologia | camere più sicure e tutela della privacy

Sono in corso lavori di ristrutturazione nel reparto di ematologia, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle camere. Attualmente, nove stanze sono state ristrutturate, ciascuna dotata di un’anticamera con lavandino per l’igiene delle mani prima delle visite. Questi interventi puntano a rendere gli ambienti più sicuri e a tutelare la privacy dei pazienti durante il ricovero.

Ospedale San Donato, gli interventi di riqualificazione sono stati finanziati dall'Associazione contro le leucemie di Arezzo Nove stanze, tutte dotate di una anticamera accessoriata di lavandino per igienizzare le mani prima di entrare in visita ai propri cari ricoverati nel reparto di Ematologia. Stanze singole concepite per garantire non solo la privacy del paziente ma soprattutto la loro protezione da agenti patogeni esterni, un luogo in cui curarsi e assumere le terapie nella più totale sicurezza per il paziente fragile. I lavori di ristrutturazione hanno consentito di creare un piccolo spazio destinato ad anticamera, con un... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Lavori di ristrutturazione nel reparto di ematologia: camere più sicure e tutela della privacy Articoli correlati Ematologia, lavori di ristrutturazione del reparto grazie ad AIL Arezzo Federico LuzziArezzo, 28 marzo 2026 – Ematologia, lavori di ristrutturazione del reparto grazie ad AIL Arezzo Federico Luzzi. San Pio, elogi al reparto di ematologia: “Grazie Morgante per il ritorno della dottoressa D’Amico”Un ringraziamento speciale al Direttore Generale Maria Morgante dell’AORN San Pio, al personale medico e sanitario giunge da un paziente (M. Contenuti utili per approfondire Lavori di ristrutturazione nel reparto... Temi più discussi: Ristrutturare una seconda casa nel 2026: incentivi fiscali e normative; Bonus Mobili 2026: come accedere alle detrazioni; INFRASTRUTTURE - Dal 30 marzo chiude il ponte sul torrente Pedogna per lavori di ristrutturazione; Inizio lavori alla chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo. Al via i lavori all’ ufficio postale di Magliano de’ Marsi, la sede si sposta provvisorianenteMagliano de'Marsi - Da oggi, l’ufficio postale di Magliano de’ Marsi opererà in una sede provvisoria in località Santa Maria, a causa di lavori di ristrutturazione e potenziamento della sede ... terremarsicane.it Firenze: riaperto Gilli, in piazza della Repubblica. Dopo i lavori di ristrutturazioneDopo due mesi di chiusura per ristrutturazione, ha riaperto ieri,25 marzo 2026, il Caffè Gilli di piazza della Repubblica, a Firenze. In una nota il titolare dell'attività, Marco Valenza, informa che ... firenzepost.it La portaerei Ford è fuori uso e dovrà subito lunghi lavori di riparazione. Trump ammette che è stato un attacco iraniano. il Centocom aveva parlato di incidente, incendio in lavanderia Ps: il video è riportato da fonti varie, questo del Teheran Time è una version x.com Antenna Sud. . Il Castello Alfonsino è una complessa opera fortificata costruita sull’isola di Sant’Andrea, all’imboccatura del porto esterno della città di Brindisi. I lavori di costruzione iniziarono nel 1558. Oggi è tornato fruibile grazie all’accordo di valorizzazion - facebook.com facebook