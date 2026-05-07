Sicurezza sul lavoro l' allarme della Cisl | Irregolarità nel 70% delle aziende controllate in Puglia

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il rapporto annuale relativo al 2025, evidenziando che il 70% delle aziende controllate in Puglia presentano irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Il documento riporta i risultati delle ispezioni svolte nell’ultimo anno, con un focus sulle violazioni riscontrate durante le verifiche. La Cisl ha espresso preoccupazione riguardo alle percentuali di irregolarità emerse nel rapporto.

Un quadro a tinte fosche quello che emerge dal ‘Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale per l’anno 2025’ pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl). In Puglia, su 9.480 ispezioni definite, il tasso di irregolarità si attesta al.🔗 Leggi su Baritoday.it

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