Ogni giorno in Italia si verificano oltre 60 fratture legate all’osteoporosi. La malattia, spesso silente, coinvolge ossa fragili e può essere influenzata da fattori come cervello e ormoni. La prevenzione richiede attenzione ai meccanismi che indeboliscono le ossa, anche se non sempre sono evidenti. La fragilità ossea si manifesta con fratture che colpiscono principalmente anziani e donne, ma i dettagli sui processi che contribuiscono sono ancora oggetto di studio.

Si fa presto a dire osteoporosi. Però dietro a questa malattia spesso invisibile ma capace di provocare in Italia più di 60 fratture ogni giorno, tanti sono i meccanismi che entrano in gioco. E soprattutto ci si accorge che le chiavi di lettura troppo facili per spiegare quanto e come le varie componenti che entrano in gioco possano influire sulla comparsa del quadro non hanno significato. Le ossa non sono una struttura inerte, né un semplice deposito di calcio. Sono un tessuto vivo, dinamico, capace di rinnovarsi continuamente e di dialogare con il resto dell’organismo. A regolare questo equilibrio non sono soltanto calcio, vitamina D, estrogeni o paratormone, ma anche il cervello, il sistema nervoso e alcuni ormoni prodotti dall’ipofisi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Osteoporosi, come prevenirla: occhio alle ossa fragili, quanto contano cervello e ormoni

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Cosè lOsteoporosi e Perché Rende le Ossa Fragili

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