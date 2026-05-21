Osteoporosi screening gratis per le ossa alla farmacia San Giuliano di Arezzo
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Dal 25 maggio al 20 giugno 2026, la farmacia comunale n.5 "San Giuliano" di Arezzo offre uno screening gratuito per la salute delle ossa. Lo strumento utilizzato è la densitometria ossea computerizzata a ultrasuoni, un esame non invasivo e indolore per la prevenzione dell'osteoporosi.Come. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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