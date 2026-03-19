Osteoporosi malattia silenziosa delle ossa | ecco come curarla

L’osteoporosi è una malattia che colpisce principalmente le ossa e si sviluppa senza sintomi evidenti. Colpisce il 33% delle donne tra i 60 e i 70 anni, e il 66% di quelle oltre gli 80. Negli uomini, la prevalenza si aggira intorno al 20%. La condizione viene spesso diagnosticata quando si verificano fratture o altri problemi ossei.

LA PATOLOGIA. Colpisce il 33% delle donne tra i 60 e i 70 anni e il 66% di quelle over 80, mentre negli uomini la prevalenza è intorno al 20%. L’osteoporosi è una delle malattie metaboliche dell’osso più diffuse, eppure spesso ignorata fino a quando non provoca conseguenze serie. Colpisce il 33% delle donne tra i 60 e i 70 anni e il 66% di quelle over 80, mentre negli uomini la prevalenza è intorno al 20%. «Si tratta di una patologia che lavora in silenzio, rendendo la microstruttura ossea sempre più fragile» spiega la dottoressa Marta Riva, responsabile di Reumatologia in Humanitas a Bergamo. «Il problema è che la maggior parte dei pazienti non sa di soffrirne fino a quando non si frattura». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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