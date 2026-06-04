Ospiti operatori e volontari della Fondazione Giovanni Paolo II a Castiglione della Pescaia
Ospiti, operatori e volontari della Fondazione Giovanni Paolo II si sono riuniti a Castiglione della Pescaia per una giornata al mare. L’evento ha avuto lo scopo di promuovere momenti di condivisione e di sostegno tra i partecipanti. La giornata si è concentrata sulla riscoperta di valori come libertà e speranza, attraverso attività all’aperto e incontri informali in spiaggia. Nessuna attività specifica o intervento particolare è stato indicato nel resoconto.
Arezzo, 4 giugno 2026 – Una giornata al mare per riscoprire il significato della libertà, della speranza, della condivisione. È lo spirito della nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II i n programma il prossimo 6 giugno a Castiglione della Pescai a, che coinvolgerà circa settanta persone tra famiglie ospiti, operatori e volontari dei centri di accoglienza gestiti dalla Fondazione. L'iniziativa apre un giugno di attività dedicate alle persone accolte nei diversi progetti che la Fondazione porta avanti da oltre dieci anni sul territorio toscano. Attualmente la rete di accoglienza coinvolge famiglie e persone provenienti da... 🔗 Leggi su Lanazione.it
SportivaMente 14° puntata: FAMIGLIE SOLE Dove si costruisce futuro comunità che fanno sentire a casa
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