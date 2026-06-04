ospiti operatori e volontari della fondazione giovanni paolo ii a castiglione della pescaia

Notizia in breve

Ospiti, operatori e volontari della Fondazione Giovanni Paolo II si sono riuniti a Castiglione della Pescaia per una giornata al mare. L’evento ha avuto lo scopo di promuovere momenti di condivisione e di sostegno tra i partecipanti. La giornata si è concentrata sulla riscoperta di valori come libertà e speranza, attraverso attività all’aperto e incontri informali in spiaggia. Nessuna attività specifica o intervento particolare è stato indicato nel resoconto.