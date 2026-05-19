A Castiglione della Pescaia il belvedere intitolato ad Alex Zanardi

A Castiglione della Pescaia, uno dei punti panoramici più suggestivi della città sta per essere intitolato ad Alex Zanardi. La cerimonia ufficiale è prevista per il 19 maggio 2026, alla presenza di rappresentanti istituzionali e di persone legate al mondo dello sport e della solidarietà. La decisione di dedicare il belvedere al noto atleta e uomo di sport arriva dopo una delibera comunale approvata nelle settimane precedenti. La strada che conduce al punto panoramico continuerà a offrire una vista sulla costa e sul mare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 19 maggio 2026 – Uno degli affacci più belli sulla meravigliosa Castiglione della Pescaia sarà intitolato ad Alex Zanardi. Si tratta di un luogo speciale, lungo via Monte Bianco, dove il campione si fermava spesso ad ammirare il panorama. La cerimonia ufficiale di intitolazione si svolgerà il 24 settembre, in occasione dell'arrivo a Castiglione della Pescaia della tappa di “Obiettivo Tricolore 2026”, la manifestazione nazionale di sport paralimpico ideata proprio da Alex Zanardi attraverso il progetto Obiettivo3. Una decisione presa all’unanimità dal consiglio comunale. Il Comune maremmano ha dunque individuato il luogo da intitolare al suo cittadino onorario, figura straordinaria dello sport italiano e internazionale, simbolo universale di coraggio, resilienza e rinascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Castiglione della Pescaia il belvedere intitolato ad Alex Zanardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: “Ti vedevamo sempre sulla tua handbike”: Zanardi, Castiglione della Pescaia lo saluta tra le lacrime Castiglione della Pescaia: carcere per il 22enne del bosco di spaccio? Cosa sapere Mohammed Jarmouni condannato a un anno e 7 mesi per spaccio a Pian d’Alma. Il grande beach tennis mondiale fa tappa a Castiglione della Pescaia: una settimana di sfide sulla sabbia dal 25 al 31 maggio x.com Castiglione della Pescaia dedica un luogo ad Alex ZanardiCastiglione della Pescaia avrà il ‘Belvedere Alex Zanardi’. Il Comune ha individuato il luogo da intitolare al suo cittadino onorario, il campione paralimpico, figura straordinaria dello sport italian ... grossetosport.com Nuovo traguardo per la Presidente dell'Unitrè Bianca Cocca Carotenuto: l’orgoglio di Castiglione della Pescaia e l’apprezzamento della sindaca NappiLa presidente dell'Unitrè di Castiglione della Pescaia, Bianca Cocca Carotenuto, discute la sua seconda tesi di laurea, dimostrando che la voglia di imparare non ha età. maremmanews.it