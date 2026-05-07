Coppa Italia di Subbuteo | 28 squadre a Castiglione della Pescaia

A Castiglione della Pescaia si svolge la Coppa Italia di Subbuteo con la partecipazione di 28 squadre. L’evento vede sfidarsi numerosi appassionati provenienti da diverse regioni, portando in città molti visitatori e appassionati del gioco da tavolo. I partecipanti si confronteranno per aggiudicarsi la Supercoppa, sfidando i detentori dello scudetto. La manifestazione coinvolge anche il settore turistico locale, che si prepara ad accogliere i visitatori durante i giorni della competizione.

? Cosa scoprirai Chi affronterà i detentori dello scudetto per la Supercoppa?. Come influirà l'evento sulla gestione turistica di Castiglione della Pescaia?. Quali squadre si sfideranno per il titolo individuale sabato?. Perché questa competizione unisce atleti da Aosta a Palermo?.? In Breve Sabato 9 maggio competizioni individuali, domenica 10 maggio sfide tra le squadre.. F.lli Bari Reggio Emilia e Sombrero di San Miniato disputano la Supercoppa.. Oltre 250 persone tra atleti e addetti ai lavori affolleranno il palasport Casa Mora.. Paolo Pieraccini e Pietro Ielapi coordinano l'accoglienza con l'associazione Acot.. Il palasport Casa Mora di Castiglione della Pescaia ospiterà il prossimo 9 e 10 maggio la Coppa Italia di Subbuteo tradizionale, portando in Maremma oltre 250 persone tra atleti e addetti ai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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