Ospedale Ferrari a Casarano è scontro elettorale sul futuro della struttura

Durante la campagna elettorale per il ballottaggio, l’ospedale “Ferrari” di Casarano è al centro di uno scontro politico. La discussione riguarda il futuro della struttura, con i candidati sindaco che si confrontano sulle rispettive posizioni. La scelta tra i due avverrà domenica 7 e lunedì 8 giugno, quando la comunità locale sarà chiamata a votare per il nuovo primo cittadino.

CASARANO – L’ospedale “Ferrari” di Casarano al centro del dibattito politico cittadino e della campagna elettorale per il ballottaggio che, domenica 7 e lunedì 8 giugno, porterà la comunità locale a scegliere il nuovo sindaco tra l’uscente, Ottavio De Nuzzo, e lo sfidante, Marco Nuzzo.Il tema è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ft: la nuova Ferrari elettrica scatena il dibattito sul futuro della casaLa Ferrari ha presentato la sua prima vettura completamente elettrica, generando reazioni tra gli italiani.

Ospedale di comunità a Bacoli, avviata la terza struttura sul territorioÈ stata inaugurata una nuova struttura sanitaria a Bacoli, portando a tre il numero di ospedali di comunità presenti nel territorio.

Argomenti più discussi: Un sorriso in corsia; Casarano: non trova il Jambè e accoltella il fratello!.

A fuoco il bar dell’ospedale, indagano i carabinieri per individuare i responsabiliCasarano (Lecce) – Fiamme, all’alba di oggi, all’interno dell’ospedale Ferrari di Casarano. Intorno alle 5,30, infatti, un incendio ha interessato il bar, ... corrieresalentino.it

Locale cosparso di benzina, poi il rogo: colpito il bar dell’ospedale di CasaranoIl fatto è avvenuto poco prima dell’alba. Il tempestivo intervento del proprietario con un estintore ha evitato il disastro. Indagano i carabinieri, ma l’area è priva di telecamere ... lecceprima.it