Ft | la nuova Ferrari elettrica scatena il dibattito sul futuro della casa

La Ferrari ha presentato la sua prima vettura completamente elettrica, generando reazioni tra gli italiani. La novità ha suscitato preoccupazioni sul futuro della casa automobilistica di lusso, con molti che temono un cambiamento nelle tradizionali caratteristiche del marchio. La decisione di puntare sull’elettrico ha acceso un dibattito pubblico, senza che siano stati ancora forniti dettagli sulle strategie future dell’azienda.

La prima vettura completamente elettrica della Ferrari ha scatenato i timori degli italiani sul futuro della casa automobilistica di lusso. Così il Financial Times che nell’edizione di oggi dedica una lungo articolo della corrispondente da Milano alla vettura, alla Ferrari e al ruolo di John Elkann in Italia. Il design futuristico della Luce, le proporzioni insolite e la simbolica rottura con la tradizione dei motori a combustione interna della Ferrari hanno provocato 'indignazionè, dice il quotidiano, ricordando le reazioni dei giorni scorsi. Il quotidiano ricorda che la Luce, dal prezzo di 550.000 euro, è stata progettata in collaborazione con l’ex responsabile del design di Apple Jony Ive e da Marc Newson. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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NUOVA Ferrari Elettrica: È una VERA Ferrari

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