È stata inaugurata una nuova struttura sanitaria a Bacoli, portando a tre il numero di ospedali di comunità presenti nel territorio. La struttura si trova nel centro della cittadina e si affianca all'ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, per assistere principalmente i pazienti con patologie croniche. L'apertura mira a offrire ulteriori servizi sanitari alla popolazione locale, rafforzando il sistema di assistenza sul territorio.

Attivo l’ospedale di comunità a Bacoli. Nel cuore della cittadina flegrea è sorta una struttura sanitaria a supporto del presidio ospedaliero di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, per quanto concerne i pazienti cronici. 18 posti letto per permettere ai pazienti che non possono essere curati presso il loro domicilio di usufruire di cure e assistenza . L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ospedale di comunità a Bacoli, avviata la terza struttura sul territorio

Ospedale di comunità a Bacoli, avviata la terza struttura sul territorio

Notizie correlate

La sanità sul territorio. Ospedale e Casa Hub. Tutto in ’Comunità’Un investimento che rilancia la sanità pubblica a Pitigliano e per tutta l’area delle Colline dell’Albegna.

Primi quattro ricoveri all'ospedale di comunità di BacoliPrimi quattro ricoveri alla nuova struttura di via Gaetano de Rosa di Bacoli, l'Ospedale di Comunità dell'Asl Napoli 2 Nord chiamato a gestire...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Case della Comunità, solo 66 complete nei servizi; Notizie inesatte sulla apertura di Ospedali di Comunità: precisazione della ASL; Verso l'apertura del primo ospedale di comunità nel Sulcis; Presentati la nuova Casa di Comunità di Passirana e i progetti per l'Ospedale di Rho.

Nasce a Bacoli il nuovo Ospedale di Comunità, il sindaco: Già attivi per accogliere i pazienti croniciLa struttura, che verrà presentata domani, 5 maggio, sarà dotata di 18 posti letto. I pazienti arrivati in queste ore sono tutti over 65 con patologie che necessitano ulteriore monitoraggio. Abbiamo ... internapoli.it

Asl Napoli 2 Nord, primi quattro ricoveri all’Ospedale di Comunità (OdC) di BacoliIl direttore generale Monica Vanni: Una risposta concreta alla domanda di salute dei pazienti cronici a bassa intensità di cure Frattamaggiore, 5 Maggio - ... sciscianonotizie.it

Venerdì 8 maggio è la giornata mondiale per la lotta contro il tumore ovarico. L'ospedale di Negrar ha attivato un ambulatorio dedicato alle pazienti con cisti sospette. Marcello Ceccaroni - direttore Ginecologia - Ostetricia IRCCS Ospedale Negrar Carlotta Zorz - facebook.com facebook

Viola il divieto di avvicinarsi all’ex moglie: arrestato un chirurgo dell’ospedale di Pisa x.com