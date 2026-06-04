Come hanno ottenuto gli eredi il risarcimento dopo la morte del dipendente?. Quali somme totali dovrà versare l'ospedale tra interessi e spese legali?. Perché l'azienda non ha pagato gli straordinari tra il 2012 e il 2020?. Cosa comporteranno questi contenziosi per i servizi sanitari del territorio casertano?.? In Breve Pagamento di 7.250 euro più interessi e rivalutazione per straordinari dal 2012 al 2020.. Spese legali e processuali liquidate in 2.110 euro oltre IVA e contributi.. Gli avvocati Michela Izzo e Antonio Piscitelli hanno curato la difesa degli eredi.. Sentenza numero 1643 del 2026 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Caserta: risarcimento agli eredi per straordinari negati

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