Muore dopo trasfusione di sangue infetto condannato il ministero | risarcimento milionario agli eredi

Il Tribunale di Genova ha condannato il Ministero della Salute a pagare un risarcimento superiore a un milione di euro ai familiari di una donna deceduta nel 2018. La causa riguardava una trasfusione di sangue infetto effettuata alcuni decenni prima, che si è conclusa con il decesso della paziente. La sentenza riconosce la responsabilità dell’ente per l’accaduto.

Il Tribunale di Genova ha stabilito che il Ministero della Salute dovrà risarcire con oltre un milione di euro i familiari di una donna deceduta nel 2018, riconoscendo la responsabilità per una trasfusione di sangue infetto avvenuta decenni prima. La vicenda riporta al centro uno dei capitoli più delicati della sanità italiana, quello dei contagi legati alle sacche di sangue non controllate. La donna, morta a 65 anni, aveva contratto l’ epatite C dopo alcune trasfusioni ricevute nel 1978 in seguito a un intervento cardiochirurgico. Nel tempo la malattia si è aggravata, portando prima a una cirrosi epatica e poi allo sviluppo di un tumore al fegato, fino al decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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