Morì dopo il vaccino Covid | risarcimento di 77mila euro agli eredi

Dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca, sono stati segnalati i primi sintomi preoccupanti. La persona ha manifestato effetti collaterali e, successivamente, si è aggravata fino al decesso. Gli eredi hanno presentato una richiesta di risarcimento e hanno ottenuto un indennizzo di 77 mila euro. La vicenda è stata oggetto di un procedimento legale volto a chiarire le responsabilità e le cause della morte.

Pesaro, 7 aprile 2026 – Era morta due settimane dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid e ora, cinque anni dopo quella tragedia, lo Stato liquida un indennizzo una tantum da 77.468,53 euro in favore degli eredi. La donna, 78enne pesarese, era deceduta il 30 aprile 2021: non aveva patologie pregresse e secondo quanto riferito dai familiari stava bene. Poi, a distanza di pochi giorni dall’inoculazione del vaccino AstraZeneca, sono apparsi i primi preoccupanti sintomi che qualcosa non andava: febbre, dolori articolari fino a un peggioramento improvviso. Il 29 aprile era stata colpita da trombosi con una conseguente caduta che aveva provocato una grave emorragia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Morì dopo il vaccino Covid: risarcimento di 77mila euro agli eredi Morì dopo il vaccino Covid: risarcita, 77mila euro agli eredi di un’anziana. Burioni: “Ma si salvarono tante vite”Pesaro, 7 aprile 2026 – Era morta due settimane dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid e ora, cinque anni dopo quella tragedia, lo Stato... Morì dopo mesi di coma per complicanze dell’anestesia: maxi risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli erediDisposto un risarcimento da 1,5 milioni di euro per gli eredi di un uomo deceduto per complicanze legate all'anestesia. Si parla di: Morì dopo il vaccino Covid: risarcita, 77mila euro agli eredi di un’anziana. Burioni: Ma si salvarono tante vite; Morì dopo il vaccino Covid | risarcita 77mila euro agli eredi di un’anziana Burioni | Ma si salvarono tante vite. Morì dopo il vaccino Covid: risarcita, 77mila euro agli eredi di un’anziana. Burioni: Ma si salvarono tante viteL’indennizzo è arrivato a 5 anni dal decesso, in piena pandemia. La 78enne era stata colpita da una trombosi successivamente all’inoculazione della dose di Astrazeneca. Il virologo: Effetti collatera ... msn.com