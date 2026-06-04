L’ospedale dell’Angelo di Mestre è stato riconfermato come “Amico delle Bambine e dei Bambini” dall’UNICEF, grazie al rinnovo del certificato Baby Friendly Hospital Initiative. Il premio valorizza l’assistenza offerta a madri, neonati e famiglie, evidenziando la qualità del percorso nascita e il lavoro del personale sanitario. La certificazione attesta l’impegno dell’ospedale nel garantire un’assistenza qualificata e rispettosa delle esigenze dei piccoli e delle loro famiglie.

Rinnovato il riconoscimento Baby Friendly Hospital Initiative: eccellenza per assistenza a mamme, neonati e famiglie, premiato il lavoro del personale sanitario e la qualità del percorso nascita.. Oggi, l’UNICEF Italia ha riconfermato l’Ospedale dell’Angelo come “Amico delle Bambine e dei Bambini”, nell’ambito dell’iniziativa Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI), promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’UNICEF. La cerimonia si è svolta nel Padiglione Rama, presso l’Ospedale dell’Angelo a Mestre, alla presenza di rappresentanti della Direzione dell’Ulss 3 Serenissima, dell’UNICEF Italia, del personale ospedaliero, delle associazioni e delle istituzioni locali che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ospedale dell’Angelo di Mestre riconfermato “Amico delle Bambine e dei Bambini” UNICEF

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