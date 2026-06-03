L' ospedale dell' Angelo unico hub del Veneto certificato da Unicef come Amico dei bambini

L'ospedale dell'Angelo di Mestre è stato riconosciuto come l’unico hub nel Veneto a ricevere la certificazione di “Amico delle Bambine e dei Bambini” da Unicef Italia. La certificazione attesta che la struttura aderisce a specifici standard di tutela e attenzione nei confronti dei bambini e delle loro famiglie. La certificazione viene assegnata dopo aver verificato il rispetto di criteri relativi a servizi dedicati e ambiente a misura di bambino.

L'ospedale dell'Angelo di Mestre si conferma l'unico hub del Veneto certificato da Unicef Italia come “Amico delle Bambine e dei Bambini”. E consegue anche un ulteriore riconoscimento: le buone pratiche messe in atto per neo-mamme e neonati diventano infatti un punto di riferimento anche per gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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