L' ospedale dell' Angelo unico hub del Veneto certificato da Unicef come Amico dei bambini

Da veneziatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ospedale dell'Angelo di Mestre è stato riconosciuto come l’unico hub nel Veneto a ricevere la certificazione di “Amico delle Bambine e dei Bambini” da Unicef Italia. La certificazione attesta che la struttura aderisce a specifici standard di tutela e attenzione nei confronti dei bambini e delle loro famiglie. La certificazione viene assegnata dopo aver verificato il rispetto di criteri relativi a servizi dedicati e ambiente a misura di bambino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'ospedale dell'Angelo di Mestre si conferma l'unico hub del Veneto certificato da Unicef Italia come “Amico delle Bambine e dei Bambini”. E consegue anche un ulteriore riconoscimento: le buone pratiche messe in atto per neo-mamme e neonati diventano infatti un punto di riferimento anche per gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

UNICEF/Somalia: la Direttrice generale dell’UNICEF chiede un sostegno globale urgente mentre i bambini affrontano un aggravamento della malnutrizioneLa Direttrice generale dell’UNICEF ha lanciato un appello globale urgente per sostenere i bambini in Somalia, dove la malnutrizione sta peggiorando.

La Biblioteca di Montevarchi riconosciuta da UNICEF: è “Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”La Biblioteca Comunale di Montevarchi, situata presso la Ginestra – Fabbrica della Conoscenza, ha ricevuto un riconoscimento da UNICEF Italia.

Temi più discussi: Pazienti inferociti per l’attesa, l’operatore si barrica nella saletta: ore di caos al Pronto soccorso di Mestre, arriva la polizia; Vincenzo d'Angelo e il suo primato mondiale: ha operato un neonato con malformazione vascolare cerebrale nel suo primo giorno di vita; Il dramma di Maria Carmela D’Angelo: si lancia nel vuoto dopo incidente in pasticceria; Sanità, ad Arona inaugurano la casa e l'ospedale di comunità: cosa cambia per i cittadini.

l ospedale dell angeloUnicef riconferma ospedale dell'Angelo di Mestre 'amico di bambini e bambine'Oggi l'Unicef Italia ha riconfermato l'ospedale dell'Angelo come Amico delle Bambine e dei Bambini, nell'ambito dell'iniziativa Baby Friendly Hospital Initiative (Bfhi), promossa dall'Organizzazione ... ansa.it

Sanità, l'ospedale dell'Angelo al vertice in Italia: chirurgia oncologica all'avanguardia e al primo posto nell’area cardiovascolareMESTRE (VENEZIA) - L'ospedale di Mestre è tra i primi ospedali in Italia nell'ambito delle cure cardiologiche, della chirurgia oncologica e della gravidanza e parto. Lo certifica l'ultimo rapporto di ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web