IL CASO. A Osio Sopra un intervento dei carabinieri per una lite domestica ha portato alla scoperta di una coltivazione artigianale di funghi allucinogeni. Arrestata una coppia di conviventi: sequestrati 67 grammi di funghi, un bilancino, l’impianto di coltivazione e diverse armi. Erano intervenuti per una lite domestica, ma durante gli accertamenti hanno scoperto una coltivazione artigianale di funghi allucinogeni all’interno dell’abitazione. Per questo i carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno arrestato due conviventi residenti a Osio Sopra, di 45 anni e 43 anni. I due sono ritenuti responsabili dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Osio Sopra, da una lite domestica alla scoperta di una coltivazione di funghi allucinogeni x.com

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