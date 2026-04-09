Cuba l’emergenza elettrica blocca 96.000 interventi chirurgici
In Cuba, un'emergenza elettrica ha causato il blocco di circa 96.000 interventi chirurgici. Questa situazione si verifica in un momento in cui si discute a livello internazionale delle conseguenze delle misure coercitive unilaterali. Durante un recente forum delle Nazioni Unite, è stata evidenziata questa crisi come esempio pratico dell'impatto di tali politiche sulla popolazione del paese. La mancanza di energia ha influenzato servizi sanitari e operazioni mediche in modo significativo.
Durante un recente forum delle Nazioni Unite dedicato alle misure coercitive unilaterali, il presidente cubano Diaz-Canel ha presentato una denuncia formale riguardante la crisi energetica che sta colpendo l’isola, evidenziando come le sanzioni imposte da Washington stiano minando i diritti umani fondamentali. L’emergenza elettrica si riflette in modo drammatico sulla salute pubblica: oltre 96.000 cittadini cubani sono attualmente in attesa di cure chirurgiche, una cifra che include 11.000 bambini. La carenza di energia elettrica compromette inoltre i trattamenti salvavita per circa 3.000 pazienti che dipendono dalla dialisi e ostacola le procedure di radioterapia necessarie per altre 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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