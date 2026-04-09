In Cuba, un'emergenza elettrica ha causato il blocco di circa 96.000 interventi chirurgici. Questa situazione si verifica in un momento in cui si discute a livello internazionale delle conseguenze delle misure coercitive unilaterali. Durante un recente forum delle Nazioni Unite, è stata evidenziata questa crisi come esempio pratico dell'impatto di tali politiche sulla popolazione del paese. La mancanza di energia ha influenzato servizi sanitari e operazioni mediche in modo significativo.

Durante un recente forum delle Nazioni Unite dedicato alle misure coercitive unilaterali, il presidente cubano Diaz-Canel ha presentato una denuncia formale riguardante la crisi energetica che sta colpendo l’isola, evidenziando come le sanzioni imposte da Washington stiano minando i diritti umani fondamentali. L’emergenza elettrica si riflette in modo drammatico sulla salute pubblica: oltre 96.000 cittadini cubani sono attualmente in attesa di cure chirurgiche, una cifra che include 11.000 bambini. La carenza di energia elettrica compromette inoltre i trattamenti salvavita per circa 3.000 pazienti che dipendono dalla dialisi e ostacola le procedure di radioterapia necessarie per altre 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, l’emergenza elettrica blocca 96.000 interventi chirurgici

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CUBA RESISTE! Grazie mille a tutt coloro che ieri sono passat alla nostra iniziativa! È stato un bellissimo momento di restituzione di quella che è stata la nostra esperienza con il Convoy, la grande missione di solidarietà verso Cuba il cui popolo, da oltre - facebook.com facebook

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