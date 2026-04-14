Com’era prima e com’è oggi Francesco Chiofalo tutti i cambiamenti dopo gli interventi chirurgici

Dal 2017 a oggi, Francesco Chiofalo ha subito numerosi interventi chirurgici che hanno modificato il suo aspetto estetico. Pur mantenendo un aspetto simile a quello di qualche anno fa, i cambiamenti sono evidenti e riguardano vari dettagli del suo viso e del suo corpo. La sua presenza in televisione si è consolidata nel tempo, anche se le trasformazioni fisiche sono più visibili rispetto alla sua carriera mediatica.

Dal 2017 a oggi Francesco Chiofalo è cambiato molto: sono passati molti anni dal debutto in tv e, sebbene non sembri essere una persona diversa, ha rivoluzionato diversi dettagli nel suo aspetto estetico. Innanzitutto ha ricoperto il corpo di tatuaggi (prevalentemente tribali), lasciandosi imprimere dei disegni con l’inchiostro indelebile anche sul collo. Ha inoltre detto addio al piercing al setto e si è fatto crescere la barba, mentre non ha rinunciato ai capelli rasati. Certo, spesso ha aggiunto delle sfumature platino alla chioma, ma è chiaro che non ama particolarmente dei colpi di testa drastici. Nel tempo Francesco Chiofalo ha modificato diversi tratti del viso: mandibola, naso, orecchie, labbra e sopracciglia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Com’era prima e com’è oggi Francesco Chiofalo, tutti i cambiamenti dopo gli interventi chirurgici Francesco Chiofalo prima e dopo: com’è cambiato l’influencer da Temptation Island a oggiFrancesco Chiofalo è tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani. Leggi anche: Brescia, così un 50enne derubava i pazienti durante gli interventi chirurgici: arrestato