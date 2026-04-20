Intervento urgente della Sasi | erogazione idrica sospesa in tre comuni dalle 15 alle 6 del mattino

La società che gestisce il servizio idrico ha annunciato un'interruzione dell'erogazione dell'acqua in tre comuni, prevista dalle 15 alle 6 del mattino successivo. La sospensione si rende necessaria per un intervento di riparazione urgente sulla condotta principale di diametro 300 millimetri in località San Iorio, nel comune di Lanciano. I comuni coinvolti sono Frisa, Ortona e San Vito Chietino.

Disagi a Frisa, Ortona e San Vito Chietino a causa di un intervento d’urgenza di riparazione della condotta principale DN300 in località San Iorio di Lanciano. La Sasi ha comunicato ai sindaci dei Comuni interessati che nella giornata di oggi, lunedì 20 aprile, verrà sospesa l’erogazione idrica.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Interventi di Acquedotto Pugliese: erogazione idrica sospesa in due Comuni, possibili disagiORIA E SAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese ha programmato una serie di interventi mirati al miglioramento del servizio idrico attraverso... Guasto al cantiere della condotta idrica, sospesa l'erogazione d'acqua: ci sono le autobottiI tecnici del Gruppo Hera sono impegnati dalla notte di lunedì 30 in operazioni di pronto intervento nel cantiere di via XX Settembre a Cento, dove è... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Contrade senz'acqua a Paglieta, il sindaco diffida la Sasi; Si rompe anche la condotta di Liscia, ma torna l'acqua in 9 dei 15 Comuni a secco del Vastese; Frana di Roccaspinalveti e interruzione idrica: quattro comuni verso il ritorno alla normalità; Acqua non potabile, scatta il divieto a Vasto Marina e sulla costa: stop anche dopo bollitura. Riparazione su acquedotto Verde, martedì 29 senz'acqua 17 ComuniDomani 17 comuni della provincia di Chieti saranno senz'acqua per un intervento urgente di riparazione all'adduttrice dell'acquedotto del Verde sulla tratta Casoli-Scerni-Vasto nel comune di Archi, in ... ansa.it GSA, per permettere un intervento urgente di riparazione, sospensione dell’erogazione idrica fino alle ore 17 di oggi, 20 aprile: le informazioni - facebook.com facebook