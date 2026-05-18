A Lanciano un consiglio straordinario sulla legge di riforma del sistema idrico integrato con il presidente della Sasi

A Lanciano si terrà un consiglio comunale straordinario dedicato esclusivamente alla discussione sulla riforma del sistema idrico integrato. L’appuntamento è fissato per martedì 19 maggio alle 18 e vedrà la partecipazione del presidente della Sasi, l’ente responsabile della gestione del servizio. La riunione si svolgerà in modo da affrontare nel dettaglio il tema, senza altri punti all’ordine del giorno. La convocazione è stata annunciata ufficialmente dall’amministrazione comunale per questa data.

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