Orto urbano sociale a Bari | inaugurato a Masseria Pietrasole il nuovo spazio per cittadini e scuole
A Bari, a Masseria Pietrasole, è stato inaugurato un orto urbano sociale. Il nuovo spazio è destinato a cittadini e scuole, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili, alimentazione sana e valorizzazione del territorio. L’area comprende aiuole e spazi dedicati alla coltivazione, aperti a chi desidera partecipare. L’inaugurazione è stata accompagnata da attività e laboratori dedicati alle scuole e al pubblico.
Un nuovo orto urbano sociale nasce a Bari con l'obiettivo di avvicinare cittadini, scuole e mondo della ricerca ai temi della sostenibilità, dell'alimentazione sana e della valorizzazione del territorio. Il progetto è stato inaugurato negli spazi di Masseria Pietrasole Metaresort, in strada. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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