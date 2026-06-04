Orto urbano sociale a Bari | inaugurato a Masseria Pietrasole il nuovo spazio per cittadini e scuole

Notizia in breve

A Bari, a Masseria Pietrasole, è stato inaugurato un orto urbano sociale. Il nuovo spazio è destinato a cittadini e scuole, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili, alimentazione sana e valorizzazione del territorio. L’area comprende aiuole e spazi dedicati alla coltivazione, aperti a chi desidera partecipare. L’inaugurazione è stata accompagnata da attività e laboratori dedicati alle scuole e al pubblico.