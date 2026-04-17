Enel inaugurato il nuovo spazio in via Mazzini

In una recente inaugurazione, un’azienda energetica ha aperto un nuovo spazio in via Mazzini. L’obiettivo dichiarato è mettere al centro il cliente, offrendo servizi più vicini al territorio e promuovendo un utilizzo più consapevole dell’energia attraverso offerte integrate. La scelta di questa sede mira a facilitare l’accesso e migliorare la presenza locale, con un focus sulla vicinanza ai bisogni degli utenti.

Centralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia. Si rinnova e si rafforza la mission di Enel con l’apertura del nuovo spazio Enel di Parma, situato in via Mazzini 14C, in una zona centrale della città, che vuol essere.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Cortona: inaugurato il nuovo ‘Spazio Enel’Arezzo, 26 febbraio 2026 – Il 2026 porta buone notizie e rinnovata energia per i servizi a disposizione dei cittadini di Cortona e della Val di... DesTEENazione: inaugurato un nuovo spazio multifunzionale per gli adolescentiUna nuova realtà destinata ai giovani tra gli 11 e i 18 anni, il procuratore Di Palma: "I luoghi di aggregazione sono importanti perchè capaci di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Piazza Amendola restituita alla città: inaugurato nuovo volto dello spazio urbano nel segno di storia e sostenibilità; Arera avvia ciclo di incontri con gli stakeholder; Ospedaletto, inaugurata una nuova sede di Corazzi e Bianchi Intermediazione Assicurativa: 50 anni di attività. Inaugurato il nuovo ‘Spazio Enel’ a Campo di MarteArezzo, 16 gennaio 2026 – Il nuovo anno porta buone notizie e rinnovata energia per i servizi a disposizione dei cittadini di Arezzo: questa mattina, infatti, in via Campo di Marte 5, ha aperto i ... lanazione.it Cortona: inaugurato il nuovo ‘Spazio Enel’Arezzo, 26 febbraio 2026 – Il 2026 porta buone notizie e rinnovata energia per i servizi a disposizione dei cittadini di Cortona e della Val di Chiana: in viale Matteotti 7 a Camucia, infatti, ha ... lanazione.it Enel e Poste italiane sponsor di San Pellegrino in Fiore, ma l'investimento è minimo: la cifra https://www.viterbotoday.it/~go/i/8229125238737 facebook Veramente l’ho fatto ovunque. Su Enel - Cattaneo nominato dalla destra - su Terna - idem - su Elkann ex proprietario di due giornali x.com