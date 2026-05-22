Inaugurato il nuovo Spazio Donna WeWorld

Da napolitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli è stato inaugurato il nuovo Spazio Donna WeWorld, un presidio territoriale dedicato alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà. Il centro offre servizi di ascolto, supporto e orientamento, con l’obiettivo di fornire un punto di riferimento nella città. La struttura si rivolge a chi cerca assistenza e informazioni, rappresentando un punto di accesso ai servizi sociali e di tutela per le donne del territorio. L’apertura si inserisce in un progetto di supporto locale alle persone in bisogno.

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Apre a Napoli il nuovo Spazio Donna WeWorld, presidio territoriale nato per offrire ascolto, supporto e orientamento alle donne in difficoltà. La struttura si trova in via Don Guanella 20 ed è stata realizzata nell’ambito del progetto Centro Donna del Comune di Napoli.All’inaugurazione hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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