Inaugurato il nuovo Spazio Donna WeWorld

A Napoli è stato inaugurato il nuovo Spazio Donna WeWorld, un presidio territoriale dedicato alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà. Il centro offre servizi di ascolto, supporto e orientamento, con l’obiettivo di fornire un punto di riferimento nella città. La struttura si rivolge a chi cerca assistenza e informazioni, rappresentando un punto di accesso ai servizi sociali e di tutela per le donne del territorio. L’apertura si inserisce in un progetto di supporto locale alle persone in bisogno.

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