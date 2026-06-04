Oriocenter in volo verso Toronto | i due cortometraggi di Settima Arte selezionati all’Italian Contemporary Film Festival 2026

Da bergamonews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due cortometraggi realizzati da Settima Arte sono stati scelti per partecipare all’Italian Contemporary Film Festival 2026 a Toronto. I due film sono stati selezionati tra numerosi lavori e rappresentano un’ulteriore tappa nel percorso di riconoscimento internazionale. La selezione è stata annunciata in occasione dell’evento, che si svolge in Canada. Oriocenter, il centro commerciale, si mostra coinvolto nel progetto, sottolineando il legame tra il cinema italiano e le iniziative culturali promosse sul territorio.

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I due cortometraggi professionali “Le Faremo Sapere” e “Sono Sempre Qui Per Te” sono entrambi stati selezionati tra i candidati del Lavazza Inclucity – Italian Contemporary Film Festival (ICFF) di Toronto L’ICFF – Italian Contemporary Film Festival è uno dei principali festival dedicati al cinema italiano in Nord America e si svolge ogni anno a Toronto, oltre che in diverse altre città canadesi. Nato nel 2012, il festival è oggi riconosciuto come una delle più importanti piattaforme internazionali per il cinema italiano e indipendente, con proiezioni, incontri con autori e una serie di premi assegnati da giurie e pubblico. L’edizione 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio a Toronto, confermandosi come un appuntamento centrale nel panorama cinematografico internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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