Dal 20 al 24 maggio 2026 si terrà nel quartiere Testaccio di Roma la seconda edizione del Felice Film Festival, dedicato ai cortometraggi. L’evento, promosso dall’associazione Chuormo APS, prevede cinque giorni di proiezioni e iniziative legate al cinema breve. La manifestazione si svolge in diverse location del quartiere, coinvolgendo registi emergenti e pubblico appassionato di cinema.

Dal 20 al 24 maggio 2026 nel quartiere Testaccio di Roma andrà in scena la seconda edizione del Felice Film Festival, festival di cortometraggi organizzato da Chuormo APS. Durante i 5 giorni del festival si vedranno cortometraggi di autori under 35 suddivisi in 4 categorie: animation, experimental, documentary e fiction. Le proiezioni si svolgeranno allo storico cinema Greenwich, nel suggestivo spazio d’arte di Interno 9, e nella sede di Chuormo, nel cuore di Testaccio. La selezione, curata da Cecilia Rizzuto, Nicholas Nahuel Turchi e Antonina Rzyska, comprende un variegato caleidoscopio di film nazionali e internazionali che abbracciano diversi generi e forme narrative, con un occhio di riguardo alla sperimentazione e a un cinema audace, che ambisce a rappresentare una nuova, coraggiosa generazione di cineasti.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Al via la seconda edizione del Felice Film Festival: 5 giorni di cortometraggi nel quartiere Testaccio di Roma

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