Baloss Junior Film Festival | 60 cortometraggi per un ponte tra culture

Il Baloss Junior Film Festival presenta quest’anno sessanta cortometraggi provenienti da diverse culture, creando un’occasione di scambio e confronto tra i giovani registi. La manifestazione invita il pubblico a esprimersi attraverso il voto digitale, che avrà un ruolo determinante nella selezione dei vincitori. Tra le categorie in gara, una si concentra sulla sostenibilità ambientale, lasciando ai partecipanti e agli spettatori il compito di individuare le opere più meritevoli.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il voto digitale del pubblico la scelta dei vincitori?. Chi deciderà quale cortometraggio merita il premio sulla sostenibilità ambientale?. Come dialogano i filmati Super8 della Resistenza con la musica universitaria?. Perché il cinema diventa uno strumento di impegno politico per i ragazzi?.? In Breve 40 delegati da 21 Paesi e 40 giovani da 11 regioni italiane partecipano.. Sezioni Kids per 8-13 anni e Teen per 14-20 anni con 60 cortometraggi.. 9 maggio mostra teatrale a Novate Milanese con filmati Super8 della Resistenza.. Votazione digitale tramite QR Code e premio sostenibilità assegnato al Liceo Manzoni..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baloss Junior Film Festival: 60 cortometraggi per un ponte tra culture Notizie correlate Torna il Castiglioni film festival. Dal concorso cortometraggi alla novità dei documentaridi Laura Lucente Le Logge Vasariane, il Cassero, il Teatro Mario Spina: per quattro giorni i luoghi simbolo di Castiglion Fiorentino diventano set di... Torna il Garda Cinema Film Festival: svelati il fil rouge e il presidente di giuria del Concorso Internazionale CortometraggiGarda Cinema, manifestazione di punta sul lago di Garda, torna con la sesta edizione dal 10 al 14 giugno 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Al via Baloss Milan Junior Film Festival fatto da ragazzi per ragazzi; Cinema. Dal 7 al 10 maggio torna il Baloss Milan Junior Film Festival.; Tempo di Baloss. Il buon cinema fatto dai ragazzi; Milano, l’auto di Stefano De Martino vandalizzata con un insulto sulla carrozzeria. Al via Baloss Milan Junior Film Festival fatto da ragazzi per ragazziNon solo un festival cinematografico, ma anche un laboratorio di cittadinanza attiva, torna dal 7 al 10 maggio con la quarta edizione il Baloss Milan Junior Film Festival, l'appuntamento internazional ... ansa.it Tempo di Baloss. Il buon cinema fatto dai ragazziMILANO Quaranta studenti provenienti dall’estero più altri 40 provenienti da 11 regioni italiane, da nove scuole superiori, cinque scuole medie ... ilgiorno.it Al via Baloss Milan Junior Film Festival fatto da ragazzi per ragazzi. Protagoniste le opere di studenti delle scuole superiori, medie e primarie #ANSA - facebook.com facebook