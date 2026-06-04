Icona della musica italiana, punto di riferimento per generazioni di artisti, amatissima dai giovani e non solo, Orietta Berti ha lanciato il suo nuovo singolo QCPF – Quadri, Cuori, Picche, Fiori, feat Il Rosso e IAEM e in pochi giorni è già diventato il tormentone dell’estate. Così, dopo Mille, cantato con Fedez e Achille Lauro, La discoteca italiana e Cabaret con Fabio Rovazzi, Una vespa in 2 con Fiorello, Orietta Berti aggiunge ai suoi 60 anni di carriera sfavillante un altro grandissimo successo con Quadri, Cuori, Picche, Fiori, il singolo prodotto e diretto artisticamente da Daniele “Danti” Lazzarin, con l’aiuto di Paolo “Biggie Paul” Saraceni nella parte tecnica e del maestro Enrico Cremonesi agli arrangiamenti e tastiere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Orietta Berti: “I giovani mi danno energia. Canto l’amore che oggi per me è più dolce”

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