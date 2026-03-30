Vecchi e nuovi amici, tanta musica ma soprattutto il ricordo di Gino Paoli. Fabio Fazio ha condotto l’ultima puntata di Che tempo che fa prima della lunga pausa per le feste pasquali e ha mescolato un calderone pieno fino all’orlo. Da Federica Brignone fino a Orietta Berti, la serata del 29 marzo sembrava non finire più: ma com’è andata davvero? Ecco il nostro pagellone. Federica Brignone, tigre di neve e di mare – Voto: 9. Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Federica Brignone si conferma una fuoriclasse di resistenza. Tra una battuta sulla sua passione per il surf (“Sono stata due settimane a cavalcare le onde”), ammette con una risata che il relax totale non fa per lei: “Io sul lettino a fare le parole crociate? Impossibile!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle del 29 marzo: Gianni Morandi fuori gara (8,5), Littizzetto infuriata (8), Orietta Berti ringrazia Berlusconi (10)

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