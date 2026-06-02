Il 1 giugno, Orietta Berti ha compiuto 80 anni. La cantante ha affermato di non voler smettere di esibirsi, paragonandosi a Ornella Vanoni, e di continuare a lavorare in televisione per avere più occasioni di concerti. Ha aggiunto di non avere intenzione di ritirarsi e di proseguire la carriera finché sarà in grado di stare in piedi.

Ieri, 1 giugno, Orietta Berti ha spento le sue prime 80 candeline. L’usignolo di Cavriago però non ha alcuna intenzione di fermarsi, come ha dichiarato a Il Giornale: “Non ci penso proprio. Io faro? come Ornella Vanoni, come Charles Aznavour, io vado avanti finche? staro? in piedi. Anzi le dico che faccio cosi? tanta tv proprio per poter fare ancora piu? concerti”. I sogni non le mancano: “ Vorrei tornare in Lapponia nell’hotel di ghiaccio che avevo scoperto da inviata di Quelli che il calcio. E? un posto bellissimo, pieno di luce. Ho chiesto anche a Mara Maionchi di accompagnarmici pero? lei mi ha risposto: Ma tu sei matta ”. Tra i “segreti” della cantante c’è l’uso costante del peperoncino: “Lo faccio da quando avevo 18 anni, danno energia e schiariscono la voce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orietta Berti: “A 80 anni non mi ritiro. Farò come Ornella Vanoni, vado avanti finché starò in piedi. Faccio così tanta tv proprio per poter fare ancora più concerti”

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