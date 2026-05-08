Ore 14 Sera pressa Quarto Grado | Infante in onda anche stasera

Stasera, alle 21:25, il programma di approfondimento giornalistico torna in onda su Rai 2, mentre su Rete 4 va in scena Quarto Grado. La trasmissione condotta da Milo Infante prosegue anche questa sera, dopo essere stata trasmessa nel pomeriggio e ieri sera. La sfida tra i due programmi si ripete nel prime time del venerdì, con Ore 14 Sera che si confronta nuovamente con il format di cronaca e attualità di Rete 4.

Ore 14 ha salutato il pomeriggio di Rai 2 ma Milo Infante infiamma la prima serata. del venerdì! Ebbene sì, Ore 14 Sera, dopo il classico appuntamento di ieri del giovedì, raddoppia stasera nuovamente contro Quarto Grado su Rete 4. Le sorprendenti novità riguardanti il caso Garlasco spingono Infante a premere sull’acceleratore del prime time, complice anche l’assenza dell’impegno pomeridiano, che da oggi cede il passo al Giro d’Italia, andando ad infastidere la concorrenza Mediaset con il programma di Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. La scelta di piazzare Ore 14 Sera contro Quarto Grado, sponda Rai, ha finora pagato in tutti i precedenti. Emblematici gli ultimi due venerdì: la scorsa settimana, senza Infante, Nuzzi ha registrato il 12.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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