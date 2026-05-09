Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo un volume per celebrare i cento anni

L'Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo ha pubblicato un volume dedicato ai cento anni della sua storia. Il libro ripercorre il percorso della professione ingegneristica nella zona, evidenziando tappe importanti e momenti di sviluppo. La pubblicazione raccoglie testimonianze, fotografie e documenti che rappresentano un patrimonio di conoscenze e di vicende legate a un secolo di attività.

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