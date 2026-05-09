Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo un volume per celebrare i cento anni

Da palermotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo ha pubblicato un volume dedicato ai cento anni della sua storia. Il libro ripercorre il percorso della professione ingegneristica nella zona, evidenziando tappe importanti e momenti di sviluppo. La pubblicazione raccoglie testimonianze, fotografie e documenti che rappresentano un patrimonio di conoscenze e di vicende legate a un secolo di attività.

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Un volume per celebrare cento anni di storia, di tradizione e di crescita della professione dell'ingegnere. E' l'iniziativa promossa e organizzata dall'ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo che, in occasione della celebrazione dei cento anni dell'Ordine, ha deciso di realizzare un.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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