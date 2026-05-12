Ciccarelli in campo per il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri Pubblica amministrazione leva strategica per il futuro della categoria
In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, si presenta la candidatura di Fabio Ciccarelli, che si schiera con la lista “Ordine Futuro”. La sua proposta si concentra sull’importanza della pubblica amministrazione come leva strategica per il futuro della categoria degli ingegneri. Ciccarelli ha annunciato la sua candidatura e presentato alcune linee di impegno politico.
Nel panorama delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, si inserisce con una proposta chiara e fortemente identitaria la candidatura dell’ingegnere Fabio Ciccarelli, schierato con la lista “Ordine Futuro”. Una candidatura che non nasce per rappresentanza formale, ma.🔗 Leggi su Casertanews.it
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