Ordinanza sul calore Confagricoltura attacca la Regione | Emanata senza preavviso

Notizia in breve

Il 3 ottobre la Regione Emilia Romagna ha emanato un’ordinanza che vieta lo svolgimento di attività lavorative in alcuni settori, tra cui l’agricoltura, durante le ore più calde del giorno. La misura si applica in caso di prolungata esposizione all’irraggiamento solare. Confagricoltura ha criticato la decisione, affermando che l’ordinanza è stata emanata senza preavviso.