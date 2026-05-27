Caldo estremo e rischi sui luoghi di lavoro i sindacati | Venga emanata subito l’ordinanza regionale

Da ravennatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature si alzano di nuovo, mettendo a rischio la salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. I sindacati chiedono l’emanazione immediata di un’ordinanza regionale per affrontare il problema. Ogni anno, con l’aumento del caldo, si verificano condizioni di lavoro sempre più pericolose, senza che siano adottate misure adeguate. La richiesta riguarda la necessità di interventi urgenti per tutelare chi lavora all’aperto.

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“Come ogni anno si verificheranno aumenti di temperature che mettono seriamente a rischio la salute dei lavoratori nelle aziende, soprattutto nei cantieri temporali mobili. Ci troviamo nel mese di maggio e già da alcuni giorni vengono rilevate temperature da bollino rosso che espongono i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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