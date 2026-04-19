Confagricoltura attacca la Regione | Sull’agricoltura doppio gioco l’Abruzzo non diventi colonia energetica

Confagricoltura Abruzzo ha espresso forti critiche nei confronti della Regione riguardo alla proposta di legge sulla transizione energetica e l’uso dei terreni agricoli. L’associazione ha accusato l’ente di adottare un atteggiamento ambiguo e ha invitato a non trasformare la regione in una zona dedicata esclusivamente all’attività energetica. La discussione sulla legge ha suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori del settore agricolo.

Confagricoltura Abruzzo alza i toni contro la Regione sulla proposta di legge relativa alla transizione energetica e all’utilizzo dei terreni agricoli. In una nota inviata al presidente della Regione Marco Marsilio, al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e al vicepresidente.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Magnacca sull'export in Abruzzo: "Nel boom verso gli Usa la nostra regione è fra le protagoniste"L'Abruzzo è fra le regioni protagoniste del boom dell'export italiano nel 2025, in particolare verso gli Stati Uniti. Iran, Confagricoltura: "Chiesto piano Ue per sostenere agricoltura a Von Der Leyen"“Proprio ieri abbiamo mandato una lettera, come associazione europea, alla presidente Von Der Leyen. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Legge energia, Confagricoltura attacca la Regione; Confagricoltura Abruzzo all’attacco: Regione apre la porta alla speculazione energetica nella Piana del Fucino; Maltempo in Basilicata, Confagricoltura attacca assessore regionale Cicala: Solo annunci senza sostanza. Le aziende agricole meritano rispetto, non propaganda. L'unico segnale concreto arriva dal Presidente Bardi; Confagricoltura e 4^ Commissione a confronto. Gatta: Nemmeno €1 da Regione. Tutolo: Infrastrutture a zero. Confagricoltura smaschera il doppiogioco della Regione, sovranisti e identitari a parole, ma l’Abruzzo diventa una colonia della CinaAvezzano. L’agricoltura abruzzese è sotto assedio, e il nemico si annida tra le pieghe di una legge regionale che non ... abruzzolive.it Alluvione in Capitanata, Confagricoltura Foggia incontra la Commissione regionale Agricoltura: Serve una programmazione strutturataAlluvione in Capitanata, Confagricoltura Foggia incontra la Commissione regionale Agricoltura: Serve una programmazione strutturata FOGGIA, 8 aprile 2026 – I danni provocati dall’alluvione che la sc ... statoquotidiano.it MALTEMPO IN BASILICATA, CONFAGRICOLTURA ATTACCA ASSESSORE REGIONALE CICALA: “SOLO ANNUNCI SENZA SOSTANZA. LE AZIENDE AGRICOLE MERITANO RISPETTO, NON PROPAGANDA. L’UNICO SEGNALE CONCRETO ARRIVA DA - facebook.com facebook