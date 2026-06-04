In una serie di case in diverse città, sono emersi casi di maltrattamenti e torture su bambini piccoli. Le forze dell’ordine hanno trovato ambienti degradati, con segni evidenti di violenza e punizioni severe. In alcuni casi, sono state trovate chat con messaggi choc che testimoniavano le punizioni medievali inflitte ai figli. Le indagini sono ancora in corso per accertare tutti i dettagli di queste violenze domestiche.

Ce lo chiediamo tutti in questi giorni, dopo l’emersione da un sommerso di torture e maltrattamenti sui più piccoli, figli di un Dio minore quanto meno agli occhi dei genitori o dei loro conviventi rivelatasi degli orchi senza pietà. E dalla vicenda drammaticamente nota di Bordighera a quella appena spuntata dalla cronaca di Bergamo di cui daremo conto a breve, le domande in attesa di risposta sono sempre le stesse: dove alberga quell’abisso della mente umana in cui l’istinto più puro della natura, quello che dovrebbe spingere una madre a proteggere i propri figli, e quando e perché si corrompe fino a trasformarsi in sadismo e violenza cieca? Inferno in casa: da Bordighera a Bergamo, la mostruosa scia di torture contro i bambini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Orco in casa, da Bordighera a Bergamo l’orrore delle torture sui figli piccoli: lager domestici, chat choc e punizioni medievali

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