Punizioni estreme privazioni e torture per la progenie di Satana | gli abusi dell’ex vlogger Ruby Franke ai sei figli Da famiglia social perfetta a realtà da incubo

L'ex vlogger Ruby Franke è accusata di aver inflitto punizioni estreme, privazioni e torture ai suoi sei figli, descrivendo un quadro che contrasta con l'immagine di famiglia social perfetta. La vicenda ha portato alla realizzazione di due documentari, uno trasmesso su Sky Crime e un altro in programmazione su Disney+, che approfondiscono le accuse e le testimonianze sulle presunte violenze. La notizia ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica.

Alla ex vlogger Ruby Franke sono stati dedicati addirittura due docu-film: “Abusati da mamma “, andato in onda su Sky Crime il 13 aprile scorso, e “Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke” del 2025 e disponibile sulla piattaforma Disney+. La vicenda della donna ha sconvolto l’opinione pubblica americana. La “madre influencer” apparentemente gioiosa e perfetta, seguita da milioni di follower (al momento del massimo successo erano 3 milioni) mostrava in pubblico la famiglia impeccabile, ma la realtà era diversa e terrificante, Nel privato la donna si trasformava e imponeva un regime di controllo, privazioni e terrore psicologico. Gli abusi includevano la privazione di cibo e acqua, l’isolamento e lavori forzati sotto il sole cocente per i suoi figli minori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Punizioni estreme, privazioni e torture per “la progenie di Satana”: gli abusi dell’ex vlogger Ruby Franke ai sei figli. Da famiglia social perfetta a realtà da incubo Notizie correlate Ruby Franke, il metodo della life coach che si è trasformato in un incubo per i figliEra una madre youtuber seguita da milioni di persone, a cui dispensava consigli su come essere genitori migliori. Prof accoltellata a scuola, la famiglia del minore: “Distaccato dalla realtà, forse istigato da sconosciuti incontrati sui social”A disposizione delle autorità per fare chiarezza sull’accaduto e una forte preoccupazione per lo stato psichico del figlio: rompono il silenzio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 'Abusati da mamma' la genitorialità tossica in contenuto virale; Su Sky Crime Abusati da mamma, la doppia vita di una influencer; Influencer il terribile segreto dietro i video | 6 figli in prigione. La vera storia di Ruby Franke, la mamma youtuber con milioni di follower, condannata per abusi sui figliDietro la narrazione costruita per i social, si nascondeva una realtà completamente diversa: i figli erano isolati e sottoposti a privazioni e maltrattamenti. Lo speciale che ricostruisce la storia de ... vanityfair.it Flessioni, digiuni al buio e pepe sulle ferite: il metodo di Ruby Franke, la «life coach» condannata per le torture ai figli. Sul suo diario scriveva: «Sono la progenie di ...Seguita da oltre due milioni di follower, che condividevano i suoi metodi, Ruby Franke è stata condannata insieme all'ex terapista Jodi Hildebrandt. La sua storia nel documentario «Devil in the Family ... corriere.it Flessioni, digiuni al buio e pepe sulle ferite: il metodo di Ruby Franke, la «life coach» condannata per le torture ai figli x.com «Non darò da mangiare a un demone». Questa frase, annotata nei diari di Ruby Franke, fotografa il clima che si respirava dietro le quinte della sua famiglia, ben lontano dall’immagine curata e sorridente che mostrava online. Lunedì 13 aprile alle 22:55 su Sk facebook