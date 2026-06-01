A Bordighera, una bambina di sei anni è stata trovata con evidenti segni di maltrattamenti. Le sorelline hanno fornito testimonianze che descrivono episodi di violenza, mentre sono stati trovati video che riprendono la scena. La madre e il compagno sono stati arrestati e sono accusati di maltrattamenti. La piccola si trova ora in struttura protetta.

Sabato mattina i carabinieri hanno eseguito nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Entrambi sono ora accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, oltre che di omicidio preterintenzionale. Un aggravamento delle contestazioni che, secondo gli inquirenti, sarebbe supportato da un quadro probatorio definito particolarmente grave e solido. Nel telefono cellulare di Iannuzzi, gli investigatori avrebbero trovato fotografie della bambina con il volto tumefatto e immagini che documenterebbero le conseguenze di presunti pestaggi. Tra i materiali acquisiti figura anche un video che gli inquirenti considerano emblematico del clima in cui la piccola viveva: Beatrice sarebbe stata costretta a fumare una sigaretta mentre gli adulti ridevano e lei piangeva disperata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bordighera, l'orrore vissuto dalla piccola Beatrice: le testimonianze delle sorelline, i video choc e la messa in scena degli adulti

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