Orangetheory Fitness annuncia l’ingresso nel mercato italiano

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il leader nel settore del fitness in palestra, di proprietà di Purpose Brands, fa il suo ingresso nel mercato italiano, introducendo nuovi formati di palestra e una partnership con un fornitore locale BOCA RATON, Florida WOODBURY, Minnesota e ROMA, 4 giugno 2026 PRNewswire — Purpose Brands, il più grande e rinomato portafoglio al mondo di marchi in franchising nel settore del fitness, della salute e del benessere, ha annunciato oggi che Icon Palestre, società italiana di gestione di centri fitness guidata dall’amministratore delegato Felice Orsinetti, si è aggiudicata i diritti di franchising per l’apertura di quattro centri Orangetheory Fitness (OTF) nell’area metropolitana di Roma nei prossimi quattro anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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