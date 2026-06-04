Orangetheory Fitness annuncia l’ingresso nel mercato italiano

Da corrieretoscano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Orangetheory Fitness annuncia l’ingresso nel mercato italiano. La catena di centri fitness, attiva in altri Paesi, apre i primi punti vendita in Italia. La società offre programmi di allenamento di gruppo basati su tecnologie di monitoraggio delle performance. La strategia prevede l’apertura di più sedi nel territorio italiano nel prossimo futuro. La comunicazione ufficiale evidenzia l’intenzione di espandersi nel paese, senza indicare date specifiche o dettagli sui locali.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il leader nel settore del fitness in palestra, di proprietà di Purpose Brands, fa il suo ingresso nel mercato italiano, introducendo nuovi formati di palestra e una partnership con un fornitore locale  BOCA RATON, Florida WOODBURY, Minnesota e ROMA, 4 giugno 2026 PRNewswire — Purpose Brands, il più grande e rinomato portafoglio al mondo di marchi in franchising nel settore del fitness, della salute e del benessere, ha annunciato oggi che Icon Palestre, società italiana di gestione di centri fitness guidata dall’amministratore delegato Felice Orsinetti, si è aggiudicata i diritti di franchising per l’apertura di quattro centri Orangetheory Fitness (OTF) nell’area metropolitana di Roma nei prossimi quattro anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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